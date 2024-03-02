Мэр Томска рассказал о своей заветной мечте

Дмитрий Махиня рассказал, о чем мечтает.

Дмитрий Махиня, мэр Томска, назвал вопрос о мечте очень философским, но признался, что хочет оставить позитивный след в истории города.

Махиня рассказал, что есть смысл работать в текучке и закрывать какие-то «моменты», но в истории города все-таки должен остаться проект, который будут связывать именно с его именем.

Он пояснил, что хочет запомниться успешным преобразованием системы общественного транспорта и в ближайшее время сосредоточит внимание на этой проблеме.

«Человек чаще всего сталкивается с чем: вышел из дома, прошел по тротуару, который убран, мусор выбросил в контейнер, в который можно выбросить, а не где рядом лежит гора отходов, затем сел в комфортабельный автобус и поехал на работу. Мы создадим такую комфортную городскую среду!», — рассказал «Комсомольской правдой – Томск» Дмитрий.

Напомним, что мэр Томска перечислил открытые вакансии в администрации города.