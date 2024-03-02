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проиcшествия

На Байкале жители Новосибирска провалилась на машине под лед

Фото: пресс-служба МЧС Иркутской области

Люди смогли выбраться из машины и позвонили в оперативные службы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области, на Байкале автомобиль с путешественником из Новосибирска провалился под лед.

Во внедорожнике находились мужчина, две женщины и 10-летняя девочка. Водитель решил срезать путь и проехаться по льду Байкала, чтобы быстрее добраться из Иркутской области в Бурятию.

В итоге у мыса Красный Яр машина провалилась под лед задними колесами. Люди смогли выбраться из машины и позвонили в оперативные службы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали женщин и ребенка на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину.

«Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи», — пишет пресс-служба.

Фото На Байкале жители Новосибирска провалилась на машине под лед 2

Фото На Байкале жители Новосибирска провалилась на машине под лед 3

Напомним, что пьяные жители Новосибирска разгромили автомобиль такси.

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Нина Раневская
Журналист

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