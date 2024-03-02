Новосибирцы стали в два раза реже брать кредиты в микрозаймах

Финансовые аналитики исследовали рынок микрозаймов в Новосибирской области и пришли к выводу, что спрос на этот вид кредитования упал.

Исследование проводила компания Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). По наблюдениям аналитиков, в 2023 году количество займов сроком до 7 дней составила 7,3%. При этом ещё в 2022 году к этому виду кредитования прибегали 14,4% новосибирцев, а в 2021-м — 14,8%. Таким образом, за последние два горда спрос упал почти в два раза.

В 2023 году средний срок займа вырос до 25 дней, в 2020-м этот показатель составлял 19 дней. Аналитики дали ответ и на вопрос, с чем связаны изменения: с 1 июля 2023 году этот рынок стал контролироваться, а предельная ставка была снижена с 1% до 0,8% в день. Также на выдачу таких займов были введены ограничения в виде макропруденциальных лимитов (МПЛ).

«Для соответствия новым требованиям кредиторы при необходимости уменьшали одобряемые лимиты по займам, несколько увеличивали сроки по ссудам или отказывали в предоставлении займов клиентам в зависимости от их уровня долговой нагрузки в каждом конкретном случае»,

- рассказал генеральный директор Moneyman Александр Пустовит изданию «РБК-Новосибирск».

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