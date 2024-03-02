Почти половину крыш очистили от снега в Новосибирске

В Новосибирске снег убрали с 43 % крыш зданий и очистили 69 % дворов.

В пресс-службе администрации Новосибирска 1 марта отчитались о проделанной на 27 февраля работе. По их данным, от сугробов избавили 1656 покатных кровель и 6100 придомовых территорий.

Также в городе утвердили план мер для профилактики подтоплений. Коммунальщики вывозят снег от многоквартирных домов, частного сектора, соцучреждений, объектов торговли, очищают от мусора входные оголовки коллекторов малых рек, на днях начнут промывать колодцы ливневой канализации.

Для проведения работ имеется необходимое количество людей в бригадах, инструментов и техники, отметили в мэрии.

Ранее синоптики пообещали новосибирцам трехдневный снегопад.