Появилось видео с места гибели 15-летней девочки под поездом в Новосибирске

Трагедия произошла 2 марта.

2 марта около 11 часов утра на железной дороге на станции «Матвеевка» в Новосибирске под поезд попала 15-летняя девочка, которая переходила через пути. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла.

Подруга 15-летней Алины (имя изменено. — прим. Сиб.фм), рассказала Сиб.фм подробности трагедии. В момент инцидента девушка была рядом с подругой.

Помимо этого, следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Также появилось видео с места гибели подростка.