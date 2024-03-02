Просил о помощи и хотел есть: что известно про мать, запершую ребёнка в квартире в Новосибирске

Мать приехала в Новосибирск из соседнего региона около месяца назад.

Мать, которая заперла ребёнка в квартире на улице Сиреневой на двое суток без еды, привлекут к ответственности. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Наказание, предусмотренное статьёй 5.35 КоАП (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), предполагает штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.

Правоохранительные органы установили личность матери — выяснилось, что она с ребёнком приехала в Новосибирск недавно.

«Сотрудниками полиции установлено, что мать и сын около месяца назад переехали в Новосибирск из соседнего региона, проживали в съемной квартире. Местонахождение женщины установлено, в настоящее время по факту произошедшего проводится разбирательство. Мать будет опрошена и привлечена к предусмотренной законодательством ответственности», — уточнили Сиб.фм в ведомстве.

Полиция выясняет, где находилась мать в то время, пока её ребёнок был дома один.

На помощь ребёнку пришли спасатели МАСС — известно, что мальчик кричал о помощи и просил еды.

Напомним, ранее подруга рассказала Сиб.фм подробности гибели школьницы на станции «Матвеевка».