Пьяные жители Новосибирска разгромили автомобиль такси

Это произошло ночью 29 февраля.

Как сообщает «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в Новосибирске пьяные пассажиры разгромили автомобиль такси.

Автор поста написал, что 29 февраля 2024 года в 2:20 он приехал по заказу такси на улицу Петухова, 16/4. К нему в машину сели мужчина и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Т.к при посадке в автомобиль мужчина ударил по крышке багажника и в салон автомобиля сел с открытой бутылкой пива, я отказался их везти. После чего попросил покинуть салон моей машины. В ответ на это они начали конфликтовать со мной», — гласит пост.

Молодые люди, выйдя из машины, стали пинать двери, оторвали боковое зеркало заднего вида, оставили вмятину на двери, разбили стекло на водительской двери.

На место происшествия вызвали полицию, было написано заявление. Тем не менее виновных лиц не стали задерживать.

Напомним, что в Новосибирской области в Бердске в четвертый раз обстреляли мусоровоз.