Ровные дороги и идеальная чистота: жительница Новосибирска рассказала о плюсах переезда в Калининград

Жительница Новосибирска Оксана Шек чуть меньше года назад решилась на переезд в Калининградскую область: сибирячка рассказала, что её больше всего удивило в самом западном регионе, и почему для москвичей Балтика стала подобием дачи.

Оксана Шек весной прошлого года решила резко оставить всё в Новосибирске и переехала с дочкой жить в Калининградскую область. На тот момент были недорогие билеты, а погостить в Гусев позвала старая знакомая.

«Гусев находится в 100 километрах от Калининграда. Я приехала и почти сразу устроилась работать в школу педагогом-организатором. Учителей в штате не хватало и мне дали вести "Основы духовно-нравственного развития", школьное руководство у пятого класса и я занималась с детьми в школьном пресс-центре и вела кружок театра, — рассказала Сиб.фм Оксана Шек.

– В итоге я восемь месяцев проработала в Гусеве. Это небольшой городок, но мне все говорили, что надо ехать в Калининград».

Три недели назад Оксана решила перебраться в областную столицу самого западного региона. Калининград – почти в два раза меньше Новосибирска. Сибирячка рассказала, что её больше всего удивило.

Апрель – всю зиму

Как рассказывает Оксана, даже в самый холодный зимний день столбик термометра не опускался ниже – 11 градусов. Тёплая куртка в Калининграде сибирячке не пригодилась.

«Здесь тепло, такое ощущение, что зимы и не было. Немного было необычно, конечно, когда в феврале за окном апрель. Снег был всего пару раз, 10 дней он полежал где-то в середине декабря, и 1 января был снег, — вспоминает Оксана. — Где-то в середине ноября по всему городу появились ящики с песком. Сильно заранее вся область подготовилась к снегу. И как только появился гололёд, улицы начали посыпать».

Удивило сибирячку, что в городе очень много дворников. Работать они начинают чуть ли не на рассвете, и уже в 11.00 город идеально чистый. А когда смесь вместе с зеркальным льдом начинает таять — её тоже убирают.

«Чисто невероятно! Наверное, это самое главное отличие!» — продолжает Оксана.

Ровные дороги

В западном регионе местные жители себя даже немного противопоставляют остальным субъектам РФ — говорят «большая Россия». Отметила сибирячка и то, что в Калининградской области очень ровные дороги.

«Ещё когда мы ехали два часа из аэропорта до Гусева — я поняла, что сплю в транспорте. Дороги — с нашими просто не сравнить!» — делает вывод сибирячка.

Оксана отмечает, что даже маленькие города в западном регионе — очень уютные и ухоженные. Пробки есть только в самом Калининграде.

«Но здесь это больше связано с тем, что старая застройка и узковатые улицы. Если бы были шире, то, может быть, и пробок бы не было, — предполагает Оксана. — Вокруг Калининграда — обалденная развязка. Северный объезд очень грамотно построен: когда выезжаешь на автостраду — ограничение по скорости 110 километров. Если взять Новосибирскую область, то пока едешь до Бердска — нужно постоянно скидывать до 40 километров. Здесь такого нет».

На дорогах Калининграда почти нет колеи и ям, на автобанах их нет совсем, поэтому хорошо организовано скоростное движение.

Западный стиль

Оксана Шек, которая является русской немкой, говорит, что в Калиниграде у неё сложилось впечатление, что попала в Германию.

«Много советских зданий, построенных ещё в 50-х годах прошлого века. Современные ЖК уже строят на окраинах города, — продолжает сибирячка. — Люди здесь тоже более спокойные. Нет постоянной гонки. Это и в работе ощущается. Нет, наверное, сильного напряжения, и больше спокойствия».

Оксане понадобилось несколько месяцев, чтобы хоть немного сбавить темпы. Были и другие нюансы, к которым сибирячке пришлось привыкать.

«В маленьких городах, как, наверное, и в Сибири, уровень жизни ниже. А вот в самом Калининграде — люди и одеваются по-другому. Ведь не так давно закрыли границу, и многие успели приодеться ещё в Европе, — поделилась наблюдениями бывшая жительница Новосибирска. — Сейчас все очень грустят, что не могут на выходные съездить в Польшу. Они к этому очень привыкли. Раньше нужно было просто иметь загранпаспорт, а сейчас требуется оформлять визу».

Вообще Оксана говорит, что сейчас у россиян стало модным приобретать квартиры в Калининграде.

«Мне особенно нравится мост королевы Луизы. Ты стоишь на берегу, река сто метров, а дальше уже заграница, Литва. Есть озеро, которое тоже граничит с Литвой. Озеро Выштынец — это бывший ледник. Природа очень красивая: Куршская коса, город Зеленоградск. А летом невероятное количество туристов здесь бывает. Здесь очень ядрёное солнце», — поделилась впечатлениями Оксана Шек.

А вот доставка товаров в маркетплейсах Оксану разочаровала. Говорит, что из-за логистики нужную вещь можно ждать месяцами, а то и дольше.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о новосибирце, который снял фильм про Эверест. В своей часовой картине Игорь Ожерельев показал путь, который приходится преодолевать альпинистам, а также место стоянок. Как признался сам автор, на создание фильма ушло более 1 000 часов.