С 1 марта в РФ вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Он будет действовать до 1 сентября 2029 года.

На официальном портале правовых актов опубликовали информацию о том, что с 1 марта в силу вступает закон о запрете популяризации VPN-сервисов. Роскомнадзор будет блокировать информацию с инструкцией для таких сервисов или рекламу.

«Критерием оценки информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, является наличие информации, содержащей описание действий, позволяющих получить доступ к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации», — гласит текст приказа.

Как сообщают «Известия», порядка 80% из 100% всех известных VPN перестанут работать.

Уточняется, что закон действителен до 1 сентября 2029 года.

Напомним, что в Новосибирской области проверят систему оповещения населения 6 марта.