Стали известны подробности убийства новорожденной девочки в Новосибирске

В Новосибирской области 19-летняя мать убила свою дочь из-за того, что она плакала.

Напомним, что Первомайский районный суд Новосибирска принял решение заключить под стражу 19-летнюю девушку, обвиняемую в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочери.

По версии следствия, в результате личной неприязни к ребенку, обвиняемая совершила насильственные действия. Она взяла дочь за ноги и ударила головой о каркас дивана.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Из-за этого девочка скончалась в больнице.

Подруга девушки рассказала корреспонденту Сиб.фм, что не верит в случившееся.

Она сообщила, что давно знает Алину и ее мужа Евгения. По ее словам, между ними были теплые отношения, а 8 декабря 2023 года у них родилась дочь.

«Что Женя, что Алина очень хорошие люди. Я их давно знаю, ничего плохого про них я сказать не могу», — рассказала она.

Корреспондент Сиб.фм связался с супругом обвиняемой, но он отказался общаться.

Суд решил заключить обвиняемую под стражу до 25 марта 2024 года.