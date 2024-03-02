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общество наука

Ученые нашли самую большую анаконду в мире в джунглях Эквадора

Фото: ru.freepik.com

Как сообщает CNN, ученые увидели ранее неизвестный вид анаконд.

Ученые 10 дней пробивались по эквадорским джунглям и спускались по реке, чтобы увидеть самую большую змею в мире. На берегу они заметили несколько анаконд. Длина одной составляла 6,3 метров.

По словам очевидцев, есть особи, которые вырастают и до 7,5 метров в длину и весят до 500 килограммов. Специалисты предположили, что эти анаконды не принадлежат к ранее известному виду Eunectes murinus (зеленые анаконды).

Ученые предложили выделить их в отдельный — Eunectes akayima (северные зеленые анаконды).

Напомним, что ученые рассказали, что новые лекарства от Альцгеймера (леканемаба и донанемаба) способны уменьшать мозг.

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Нина Раневская
Журналист

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