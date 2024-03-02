В Бурятии грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка

В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, 2 марта в Бурятии под грузовой поезд попал трехлетний ребенок. Он вместе с бабушкой переходил железную дорогу.

«На 5,4-м км Восточно-Сибирской железной дороги в районе станции Танхой Кабанского района Республики Бурятия грузовым поездом смертельно травмирован несовершеннолетний», — пишет пресс-служба.

По предварительным данным, бабушка жива.

Также возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска поезд сбил 15-летнюю девочку.