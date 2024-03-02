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общество

В историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске назвали стоимость самой дорогой квартиры в историческом центре.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ЦИАН, самую дорогую квартиру в историческом центре города продают за 135 миллионов рублей. Она состоит из пяти комнат и располагается на Красном проспекте.

Далее идет 7-комнатная квартира на улице Романова — 79 миллионов рублей и трехкомнатная на улице Урицкого — 63 миллиона рублей.

В новостройках в границах исторической части Новосибирска продают двухкомнатную квартиру на Кирова — 67 миллионов рублей, четырехкомнатную на улице Чаплыгина — 62,43 миллионов рублей. Также в этом доме находится трехкомнатная квартира, которую продают за 51,37 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске за 58 млн продают фэншуй-квартиру с сильным номером на 13 этаже.

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Нина Раневская
Журналист

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