В Новосибирске 9-летнего ребенка закрыли в квартире на двое суток

На помощь пришли спасатели.

Как сообщается в группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте», 1 марта спасатели Новосибирска обеспечили доступ в квартиру, где 9-летний ребенок находился один двое суток.

Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска на улице Сиреневая. В квартире ребенок 2015 года рождения находился двое суток. Он звал на помощь. Спасатели обеспечили доступ в помещение по просьбе ОП №10.

«ОП № 10 просит обеспечить доступ в квартиру, где ребенок 2 суток закрыт один. Зовет на помощь. Доступ к ребенку 2015 г.р. обеспечен. Оказана психологическая помощь. Ребенок передан сотрудникам полиции», — гласит пост.

Напомним, что Следком опубликовал фото из квартиры в Новосибирске, где забили новорожденную девочку до смерти.