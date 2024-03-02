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бизнес

В Новосибирске для Казахстана срезали 142 тысячи тюльпанов

Фото: Сиб.фм

К 8 Марта для женщин Казахстана из Новосибирска прибудет крупная партия цветов.

Тюльпаны, а их 142 тысячи, прошли фитосанитарный контроль перед отправкой в соседнее государство, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по НСО и Томской области. Цветы специально выращивали для Казахстана.

«В результате на каждую из четырех партий свежесрезанных тюльпанов был оформлен обязательный сопроводительный документ — фитосанитарный сертификат, подтверждающий отсутствие карантинных объектов», —отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, как корреспондент Сиб.фм в преддверии Дня Святого Валентина пробежался по цветочным магазинам и узнал предпочтения новосибирцев, цены и стоимость самого дорого букета.

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Галина Чебыкина
Журналист

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