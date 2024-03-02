В Новосибирске изъяли почти 150 единиц оружия и 2 000 боеприпасов

Масштабную акцию по изъятию незаконного оружия провели новосибирские силовики: за 10 дней им удалось обнаружить почти 150 единиц оружия и почти 2 000 единиц боеприпасов.

Мероприятие под кодовым названием «Арсенал» проводилось по всей Новосибирской области. Полицейские и сотрудники ФСБ отрабатывали подозрительные адреса и проверяли подполье в частном секторе.

«За период операции сотрудниками полиции выявлено 37 фактов, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Из незаконного оборота изъято 149 единиц огнестрельного оружия, более 1 тысячи патронов и свыше 3,5 тысяч граммов пороха», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Улов, обнаруженный у одного 53-летнего жителя Новосибирска, удивил даже бывалых оперативников. Оружием можно было обеспечить целое военное подразделение.

«При проведении обыска, по месту жительства мужчины, обнаружили и изъяли более 1000 боеприпасов, 800 заготовок для изготовления боеприпасов, 1 револьвер и 3 пистолета кустарного изготовления, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, различные запчасти для боевого оружия, компьютер, заготовки стволов с нарезами, 1 нарезной карабин»,

- говорится в сообщении спецслужб.

Остальные находки – менее масштабные: в Венгеровском районе, например, у мужчины изъяли незарегистрированное нарезное огнестрельное оружие «ТОЗ -16», а в Коченевском районе – 200 граммов пороха.

Все подозреваемые, у кого нашли такие опасные находки, получили возбуждение уголовных дел по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов».