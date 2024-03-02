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общество

В Новосибирске пропал 40-летний мужчина в темно-синей куртке

Фото: «ЛизаАлерт»

Он пропал 26 февраля.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о том, что в Новосибирске 26 февраля 2024 года пропал 40-летний Вениамин Керге.

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза темные.

Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, темные кроссовки, светлая шапка.

С собой: предположительно черный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, что стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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