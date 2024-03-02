В Новосибирске родители мальчика заплатят 700 тысяч рублей: он ударил подростка ножом

Решение суда в законную силу не вступило.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, Бердский городской суд взыскал с родителей 10-летнего мальчика, который пырнул ножом в живот 12-летнего школьника, компенсацию морального вреда. Инцидент произошел на детской площадке.
«Причиной действий 10-летнего сына ответчиков послужило замечание ребенка истца об опасности нахождения на крыше трансформаторной будки», — пишет пресс-служба.
Изначально родители 12-летнего мальчика просили компенсацию в миллион рублей. Суд удовлетворил их требования частично, и теперь ответчики заплатят им 700 тысяч рублей.
Сами родители 10-летнего мальчика не явились на судебное заседание.
Напомним, что в Новосибирске девушка убила малолетнюю дочь.