В Новосибирске родители мальчика заплатят 700 тысяч рублей: он ударил подростка ножом

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, Бердский городской суд взыскал с родителей 10-летнего мальчика, который пырнул ножом в живот 12-летнего школьника, компенсацию морального вреда. Инцидент произошел на детской площадке.

«Причиной действий 10-летнего сына ответчиков послужило замечание ребенка истца об опасности нахождения на крыше трансформаторной будки», — пишет пресс-служба.

Изначально родители 12-летнего мальчика просили компенсацию в миллион рублей. Суд удовлетворил их требования частично, и теперь ответчики заплатят им 700 тысяч рублей.

Сами родители 10-летнего мальчика не явились на судебное заседание.

Напомним, что в Новосибирске девушка убила малолетнюю дочь.