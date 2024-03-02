В Новосибирске школьники устроили драку прямо на глазах прохожих

В соцсети попало видео, на кадрах которого двое школьников устроили драку на глазах у прохожих в Новосибирске.

Короткое видео с дерущимися подростками было размещено в Телеграм-канале «Новосибирский паблик» 2 марта. Непонятно: постановочный ролик, или школьники действительно дрались, но происходит всё неподалёку с ТЦ «Искра» в Ленинском районе.

При этом происходит всё среди бела дня, в тот момент даже, когда мимо идут прохожие. Персонажи на видео лупят друг друга, а потом один из мальчиков падает на снег.

В конце взрослые подошли к школьникам, чтобы их разнять. Но чем кончилось дело – неизвестно. В ГУ МВД России по Новосибирской области на это сообщение ответили, что обращений в полицию не поступали.

Напомним, после выхода на экраны сериала «Слово пацана» в Новосибирске участились случаи драк школьников. Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко даже предлагала родителям и педагогам обсудить с подростками содержание сериала, чтобы искоренить моду на насилие в школьной среде.