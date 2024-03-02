В Новосибирске выставили на продажу коллекцию из 1 500 виниловых пластинок

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже огромной коллекции виниловых пластинок в Новосибирске: за каждую из них продавец хочет от 300 до 800 рублей.

Необычное объявление появилось на одном из новосибирских сервисов. Как утверждает автор, в его коллекции найдётся почти всё: от Rolling Stones, The Beatles до «Весёлых ребят» и других советских исполнителей.

«Много всего на любой вкус. Списков нет. Любые жанры: классика, инструменталка, джаз, рок, эстрада, металл, детские, новогодние, поп и так далее»,

— сказано в объявлении меломана.

Продавец не против продавать обширную коллекцию и отдельными партиями. Одну пластинку он оценивает в диапазоне от 300 до 800 рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирск в 2023 году пришла мода на виниловые пластинки и проигрыватели. По статистике маркетплейсов, количество проданных пластинок увеличилось на 50%. Кроме сервисов бесплатных объявлений, появилось и 9 специализированных магазинов.