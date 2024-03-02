В Новосибирске за зиму с помощью дронов обследовали более 300 крыш

Весной мероприятия по мониторингу состояния крыш продолжатся.

Как сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области, при помощи беспилотников проводится регулярное обследование крыш и придомовых территорий многоэтажных жилых домов на наличие скопившегося снега и наледи.

Так, за февраль 2024 года в Новосибирске дроны совершили 31 полет и осмотрели крыши 109 зданий. В результате проверок было выявлено 78 нарушений.

Всего с начала зимы было проверено более 300 крыш и обнаружено 133 нарушения.

Напомним, что почти половину крыш очистили от снега в Новосибирске.