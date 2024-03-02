В Новосибирске застрявшую в заборе косулю привезли к не облизанным солонцам

Попавшую в ловушку забора в Каргатском районе косулю привезли в безопасное место.

О спасении животного 1 марта в своем канале Telegram рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

«Вывезли косулю к месту, где проводились биотехнические мероприятия. К хаотично разбросанному сену и твердо вложенным в бруски солонцам. Для нее еще не надкусанное сено и не облизанные солонцы станут антистрессовым нашатырем», — написал чиновник.

Шестернин выразил надежду на то, что в парнокопытные не последуют примеру своего сородича и не создадут в заборе сетку застрявших зверей, сочтя объект прямой дорогой в рай.

Ранее мы рассказывали, что Куйбышев подвергся нашествию косуль, которых приходится кормить, чтобы они ушли обратно в лес, а не рвались в город.