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общество

В Новосибирской области школьница из-за педагогов стала изгоем

Фото: pixabay.com

В Новосибирской области 13-летняя школьница подверглась буллингу со стороны завуча.

Мама девочки обвиняет педагога в травле своей дочери, сообщает ряд СМИ. Школьница учится в одном классе с дочкой завуча — они были подругами, а теперь сидят за разными партами, за чем следит включенная в схему классный руководитель.

По словам сибирячки, педагог запретила своему ребенку общаться с одноклассницей, вслед за этим за юной героиней этой публикации перестали разговаривать и другие дети.

Теперь девочка все время проводит дома, хотя раньше постоянно гуляла с друзьями. О причинах конфликта матери не рассказывает, но та уверена, что это — результат буллинга. Факт травли завучем воспитанницы в школе отрицают.

Ранее мы рассказывали о том, что детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко выразила обеспокоенность по поводу проявлений агрессии и жестокости у школьников.

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Галина Чебыкина
Журналист

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