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проиcшествия

В Первомайском районе Новосибирска поезд сбил 15-летнюю девочку

Фото: телеграм-канал «Моя Первомайка»

В данный момент за ее жизнь борются врачи.

Как сообщает телеграм-канал «Моя Первомайка», 2 марта около 11 часов утра на железной дороге на станции «Матвеевка» под поезд попала 15-летняя девочка, которая переходила через пути.

«Очевидцы сообщают, что девочка пропустила поезд, который шёл по ближайшим к ней путям, и сразу за ним поторопилась перейти на противоположную платформу, на которую к тому моменту тоже прибыла электричка», — гласит пост.

Сейчас за жизнь подростка борются врачи.

Напомним, что в Новосибирске 9-летнего ребенка закрыли в квартире на двое суток.

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Нина Раневская
Журналист

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