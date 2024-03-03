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общество

На 4,1 тысячи голов сократили поголовье коров из-за лейкоза в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске сократили поголовье коров из-за лейкоза.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на Сибирского молочного форума, в Новосибирске за 2023 год поголовье молочных коров уменьшилось на 3,6% и на убой было отправлено 4 150 животных.

Сокращение численности поголовья связано с борьбой с лейкозом КРС. В региональном Минсельхозе уточнили, что сокращение поголовья не будет являться критичным для Новосибирской области.

Напомним, что в селе Жуланка Новосибирской области сняли карантин после бешенства у коровы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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