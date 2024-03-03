Опубликовано видео смертельного ДТП с Toyota под Новосибирском

Трагическое ДТП с участием автомобилей Toyota Carina и Geely Monjaro произошло 2 марта на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском.

В результате аварии погиб 29-летний пассажир «Тойоты», видео происшествия было предоставлено Новосибирской Госавтоинспекцией.

Инцидент случился в 15:00 на территории Болотнинского района. Водитель Geely Monjaro, 37-летний мужчина, направлялся в Кемеровскую область, но неудачно выехал на встречную полосу. В это время на него двигалась Toyota Carina.

В результате столкновения пассажир «Тойоты», 29-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадал 8-летний мальчик, находившийся в детском кресле, и водитель Geely Monjaro. Пострадавшие были незамедлительно доставлены в больницу.

Стоит отметить, что Новосибирская область оказалась в неблагоприятном положении по количеству дорожно-транспортных происшествий. В 2023 году было зарегистрировано 171 авария и 246 человек получили травмы из-за неосторожности водителей и пешеходов. Эти показатели на 50% выше, чем в 2022 году.