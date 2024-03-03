Орнитологи рассказали об исчезновении воробьев в Новосибирске

В Новосибирске массово сокращается численность воробьев.

По данным VN.ru, в Новосибирской области сокращается численность воробьев с каждым годом.

Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что воробьев становится все меньше в связи с тем, что сейчас уменьшается количество мест, подходящих для выведения птенцов — бараки сносят, а дома в частном секторе и в дачных поселках обшиваются сайдингом.

«В новых домах практически нет ниш, где бы воробьи могли прятаться от непогоды и безопасно выводить птенцов; в парках периодически скашивают траву, из-за этого птицы лишаются корма; обработка растений от вредителей тоже лишает воробьев пищи», – добавила наблюдатель за птицами и создатель ТГ-канала «Птичка на проводе».

Напомним, что огромную щуку поймал на озере Чаны житель Новосибирской области.