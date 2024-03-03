Россиянке назвали самые ожидаемые подарки на 8 марта

Самыми ожидаемыми подарками на 8 марта у российских женщин оказались путешествия, деньги и цветы.

Российские женщины ожидают разнообразных подарков к 8 марта, и агентство SuperJob провело опрос, чтобы выяснить, какие именно подарки наиболее желанные. Исследование показало, что в топ-3 самых популярных подарков входят цветы, путешествия и деньги.

Большинство россиянок мечтают получить в подарок букет цветов — такой подарок желает получить 30% опрошенных. Это может быть связано с романтическими представлениями о празднике или с практичностью и финансовыми возможностями мужа. На втором месте по популярности находятся путешествия — 12% женщин хотели бы отправиться в путешествие в честь 8 марта.

Каждая одиннадцатая российская женщина назвала деньги лучшим подарком на Женский день. Другие пожелания включают драгоценности (7%), гаджеты и девайсы (6%).

Только 7% женщин надеются получить какой-либо знак внимания в праздник. Таким образом, не все женщины считают, что цветы или путевки являются проявлением внимания.

Однако реальность такова, что 54% опрошенных россиянок получают в подарок цветы, 16% признаются, что им обычно дарят конфеты, 13% получают парфюмерию и косметику, а 6% довольствуются деньгами. Каждая седьмая женщина остается без подарков в этот день.

В опросе SuperJob также были упомянуты бытовая техника (3%) и подарочные сертификаты (3%). Меха и аксессуары набрали по 2%, не обойдя стороной спортивный инвентарь. В список редких желанных подарков вошли книги, уборка квартиры, пряжа, кастрюли, входная дверь, оплата курсов, билеты в театр, экзотические фрукты и сковородка. Особенно интересным желанием является последнее — сковородка.