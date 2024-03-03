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общество

В Новосибирской области расстреляли мусоровоз

Фото: Атас.Инфо

В Бердске Новосибирской области был замечен расстрелянный мусоровоз.

По данным Атас.Инфо, в Бердске Новосибирской области во дворе дома на улице Красная Сибирь неизвестный расстрелял мусоровоз.

Сообщается, что подобный случай происходит уже не первый раз — впервые это произошло летом прошлого года.

В момент инцидента за рулем «КамАЗа» находился Николай Драчев, он работает водителем мусоровоза в фирме «ЭкоСервис» уже почти 8 лет.

На данный момент стрелка не нашли.

Напомним, что у жителей Новосибирска изъяли 150 единиц огнестрельного оружия.

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Валерия Митрохина
Журналист

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