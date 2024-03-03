«Вырвало кусок стены»: новосибирец пострадал при взрыве трубы в квартире

Житель Новосибирска попал в больницу в результате коммунальной аварии — в его квартире взорвалась труба.

Жилец дома №18 по улице Шевелева в Новосибирске стал жертвой взрыва батареи в своей квартире. Пострадавшего мужчину с ожогами госпитализировали в ожоговый центр, пишет Infopro54.

Проблема с взрывами началась еще в январе этого года. Каждую ночь в квартирах происходят взрывы отопительной системы, что не только наносит ущерб ремонту и мебели, но и серьезно угрожает жизни людей.

Одна из жительниц дома, Олеся К., рассказала, что первый взрыв произошел в феврале. Ее муж вытаскивал троих детей и сам обварился. Кипяток с такой силой выбросил стену, блокируя выход из квартиры. Спасение пришло через окно, где 14-летнему сыну пришлось прыгать в одних трусах при морозе. Мужу диагностировали ожоги ног 1-2 степени. В выходные еще один мужчина пострадал от взрыва батареи и ему пришлось вызывать скорую помощь.

Однако, не только затопленные квартиры беспокоят жильцов. Они тревожатся, что взрывы происходят в основном ночью, приводя их в ужас и заставляя пытаться эвакуироваться. С начала года уже было более 10 подобных ЧП.

Жители дома активно обращаются в управляющую компанию, прокуратуру и следственный комитет с жалобами на эту ситуацию. Они требуют принятия мер, чтобы обезопасить их от страшных последствий и обеспечить нормальные условия проживания.

Соседи также отмечают, что в их новостройке установлена самая дешевая система отопления, которая уже превысила срок эксплуатации. Летом не проводились никакие коммунальные работы, а после произошедших ЧП они так и не получили замену труб и радиаторов.

Жильцы дома надеются, что правоохранительные органы вмешаются в эту ситуацию и примут меры в отношении управляющей компании.