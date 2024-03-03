Задержан 10-летний ребенок за торговлю наркотиками

За торговлю наркотиками задержали 10-летнего ребенка в Кургане.

По данным Telegram-канала SHOT, в Кургане задержали 10-летнего ребенка за торговлю наркотиками в Кургане — он раскладывал закладки вместе со взрослым наркокурьером.

Школьника и его взрослого подельника поймали в подъезде жилого дома, где при себе у четвероклассника было около 100 граммов наркотического вещества.

С родителями мальчика сейчас общаются следователи.

Напомним, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за наркотики.