сегодня
03 марта, 17:19
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 91.33 | eur 98.72
сегодня
03 марта, 17:19
пробки
2/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 91.33 | eur 98.72
сегодня 15:35
общество

Задержан 10-летний ребенок за торговлю наркотиками

Фото: SHOT

За торговлю наркотиками задержали 10-летнего ребенка в Кургане.

По данным Telegram-канала SHOT, в Кургане задержали 10-летнего ребенка за торговлю наркотиками в Кургане — он раскладывал закладки вместе со взрослым наркокурьером.

Школьника и его взрослого подельника поймали в подъезде жилого дома, где при себе у четвероклассника было около 100 граммов наркотического вещества.

С родителями мальчика сейчас общаются следователи.

Напомним, что в Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за наркотики.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в