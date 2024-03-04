Более 5,5 тысяч сибиряков поучаствовали в программе долгосрочных сбережений

Свыше пяти с половиной тысяч сибиряков стали участниками программы долгосрочных сбережений за первые три недели её работы. Такие данные приводят аналитики Сбера.

Это новая программа накоплений с софинансированием от государства, выходящая за рамки только пенсионных накоплений. Стать её участником можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом. Накопления будут формироваться за счет собственных средств, софинансирования государства и других.

Также на договор о долгосрочных сбережениях можно перевести накопительную часть пенсии.

Получить накопления можно двумя способами. Либо забрать всю сумму сразу через 15 лет с начала действия договора. Либо же это могут быть ежемесячные выплаты (с накопления на срок от 5 лет) так же через 15 лет, либо при достижении возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Сумма выплаты в этом случае будет ежегодно индексироваться.

Полностью забрать накопленные средства в любой момент можно также при особых обстоятельствах. Сейчас к ним относятся потеря кормильца или дорогостоящее лечение. Но список может быть расширен по решению правительства РФ.

Средства по договору долгосрочных сбережений защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму в 2,8 млн. Если туда переведена накопительная часть пенсии, то сумма защиты увеличится на сумму переведенных средств. Остаток средств по договору подлежит стопроцентному наследованию.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Программа долгосрочных сбережений – возможность для сибиряков влиять на размер своей будущей пенсии. Капитал, формируемый в рамках Программы надежно защищен – он застрахован государством. Инвестиционный доход фиксируется с определенной периодичностью. Если инвестиции ушли в минус, НПФ восполняет убыток, если инвестдоход положительный, он фиксируется и не может быть уменьшен в последующие периоды».