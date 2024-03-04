До объявления победительниц фотоконкурса «Девушки в погонах» осталось несколько дней

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает сотрудниц силовых структур из Новосибирской области принять участие в фотоконкурсе «Девушки в погонах». Сибирячки на службе, на пенсии или в отставке могут прислать снимки в рабочей форме и заполнить анкету.

Итоги подведём в Международный женский день. Последняя дата подачи заявки – 7 марта. За лайки между собой соревнуются уже 30 сибирячек. В выходные появились три новые претендентки на победу.

32-летняя Ольга Карват трудится в силовых структурах пять лет и занимает должность коменданта Отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1. По утверждению девушки, ещё с юности она хотела заниматься общественно полезным делом. По душе сибирячке пришлась работа в следственном изоляторе №1.

«Службу прохожу с 1 октября 2018 года. Начинала младшим инспектором дежурной службы и ни разу не пожалела о своём выборе. К тому же здесь, среди коллег, я встретила своего будущего супруга и создала семью», – поделились Ольга Карват.

Арине Марковой 27 лет, год она трудится помощником Искитимского межрайонного прокурора.

«С детства мечтала служить Отечеству и помогать людям. Мечта сбылась на службе в органах прокуратуры, теперь моя работа — мой образ жизни», – объяснила девушка.

34-летняя Мария Голенкова два года работает старшим инспектором группы СЗ осужденных ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Новосибирской области. По признанию сибирячки, она всегда восхищалась девушками в погонах. А её путь к форме силовых структур продлился десять лет. На службу в ФКУ ИК-14 ГУФСИН она устроилась в 2012 году в бухгалтерию по вольному найму.

«В 2022 году меня назначили на должность оператора отдела охраны. Я получила своё первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. На данный момент являюсь старшим инспектором группы социальной защиты осуждённых, прохожу новый этап своего пути — в ожидании присвоения первого специального звания среднего начальствующего состава — лейтенант внутренней службы», – рассказала Мария Голенкова.

В конкурсе мы отмечаем преданность работе, мастерство девушек, достоинство и их красоту. Для участия необходимо прислать фотографию в рабочей форме, указать фамилию, имя, отчество, возраст, стаж, должность и звание. В анкете следует рассказать о том, что побудило начать профессиональный путь.

Подать заявку или проголосовать за фаворитку можно по ссылке.

Голосование продлится до 7 марта 2024 года. Итоги подведём в Международный женский день.

Победительница фотоконкурса получит приз:

— видеосюжет от «СибФМ Group», который будет опубликован в YouTube-канале медиахолдинга, в группе во «ВКонтакте» портала «Сиб.фм», а также на всех новосибирских сайтах медиахолдинга;

— интервью, напечатанное в газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби».

В новосибирском метрополитене пройдёт фотовыставка снимков десяти участниц, набравших наибольшее число лайков.

По дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7 953 867-33-37 или на почту marketing@sib.fm.