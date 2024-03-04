На трассе Новосибирска заметили бронетехнику

Тяжелую бронированную технику сняли на видео на Бердском шоссе в Новосибирске.

По дороге проехал кортеж из пяти бронетранспортеров в сопровождении полиции. Видео опубликовали в Telegram-канале «Моя Первомайка».

«Манёвры или учения. На дальняк своим ходом не ходят, на поезде поехали бы», — предположил один из подписчиков паблика.

Ранее мы рассказывали, как жители Новосибирска были встревожены колонной военной бронетехники, которая проследовала через город по Красному проспекту и улице Станционной в сторону аэропорта «Толмачево». В тот раз машины были направлены для плановых тренировок в составе механизированной колонны.