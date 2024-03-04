Новосибирский блогер Дава попал в скандал на шоу «Сокровища императора»

В шоу примут участие 13 пар.

10 марта стартует новое реалити-шоу «Сокровища императора». В проекте участвуют различные звезды, которым необходимо проходить сложные испытания ради приза в миллион рублей.

В шоу примут участие 13 пар, среди которых Давид Манукян и его брат Арман Давтян из Новосибирска.

Помимо них за приз также будут бороться Мария Погребняк, Алана Мамаева, Зураб Матуа и Андрей Аверин, Иван Пышненко и Андрей Пышненко, Олег и Александра Верещагины, Женя Искандарова, Карина Кокс, Анатолий Цой, Валентин Ли, Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Филипп Киркоров и Вольфганг Черни.

Ведущими шоу стали Михаил Галустян и Ольга Бузова, которая является бывшей девушкой новосибирца.

Сообщается, что на съемках Давид поссорился с блогером Марией Погребняк, которая является подругой Ольги Бузовой.

Мария заявила, что новосибирец стал популярен только из-за Ольги.

«Как ты сейчас себя чувствуешь при мысли, что Оля — ведущая шоу? Комфортно тебе, что Оля растет с каждым годом, а ты только участник? Ты же стал медиазвездой. Через Олю? Потому и с Филиппом Киркоровым общаешься?», — сказала Погребняк.

В ответ на это Дава «уколол» девушку, сказав, что не комментировал ее развод с мужем, а Мария начала рассказывать про его манипуляции в отношениях с Бузовой.

Напомним, что новосибирский воспитатель-певец поучаствовал в шоу с Малаховым.