Опубликован новый список выплат участникам СВО: полный перечень

Все выплаты 2024 года военнослужащим, задействованным в боевых действиях в рамках военной спецоперации (СВО) на Украине, делятся на страховые, государственные, региональные выплаты и президентские.

Страховые или федеральные (за ранения и инвалидность)

- 2 454 462 рубля при получении инвалидности 1 группы, в том числе в течение года после окончания службы;

- 1 636 338 рублей при получении инвалидности 2 группы (условия те же);

- 818 164 рубля при получении инвалидности 3 группы (условия те же);

- 327 265 рублей при получении тяжёлого увечья на службе (ранение, травма, контузия);

- 81 816 рублей при получении лёгкого увечья на службе (ранение, травма, контузия);

- 81 816 рублей при увольнении, если признан негодным или ограниченно годным из-за увечья или заболевания, полученных на службе.

К «президентским» выплатам, по информации портала «Центр.СВО.ру», относятся единовременные начисления за ранение в размере 3 млн рублей. при этом, если в течение года раненый умирает от нанесённых увечий, то его семья получит ещё 2 млн рублей.

Государственные выплаты

· при увольнении со службы из-за ранения контрактникам по 3 млн 272 тысячи 657 рублей;

· военнослужащим по призыву и военных сборов — 1 млн 636 тысяч 329 рублей.

Региональные преференции

Размер зависит от возможностей местной казны. К примеру, В Курской области за ранение выплачивают 500 000 рублей, за гибель — 1 млн рублей, а мобилизованным в Новосибирске предоставляется единовременная помощь (помимо федеральных выплат) в размере 100 тыс. рублей (та же выплата в Москве не превышает 50 000).

Дополнительные поощрения

· 1 млн. руб. — захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS;

· 500 тыс. руб. — уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger;

· 300 тыс. руб. — уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка — У»;

· 200 тыс. руб. — уничтожение вертолета;

· 100 тыс. руб. — уничтожение танка;

· 50 тыс. руб. — уничтожение ББМ (БМП, БМД, БТР, МТЛБ);

· 50 тыс. руб. — уничтожение САУ, ЗРУ (С-300, «Бук», «Тор», «Оса»), БМ РСЗО;

· 50 тыс. руб. — уничтожение БпЛА (средней дальности), ракеты «Точка — У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган», HIMARS.