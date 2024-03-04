Пилоты, которые посадили самолет в поле под Новосибирском, находятся в отпуске за свой счет

Они находятся в отпуске без содержания.

Напомним, что 12 сентября 2023 года на поле Убинского района Новосибирской области произошла экстренная посадка Airbus A320, летевшего по маршруту Сочи-Омск.

Каждому пассажиру выплатили 100 тысяч рублей в качестве компенсации, в общей сумме — 15 миллионов рублей.

Также стало известно, что борт самолета «Уральских авиалиний» не планируют восстанавливать. Ни одна из российских компаний не стала брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию. Поэтому было принято решение разобрать его на запчасти.

Изначально авиакомпания планировала увезти борт с наступлением морозов, однако самолет до сих пор находится на территории колхоза. «Уральские авиалинии» посчитали, что эти действия экономически нецелесообразны.

Олег Конюк, глава Убинского района, подтвердил журналистам, что самолет до сих пор стоит в поле.

Борт хотят утилизировать.

Как сообщают РИА Новости, пилоты самолета находятся в отпуске без содержания до окончания расследования Росавиацией.