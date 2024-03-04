Под Новосибирском на мусорку выкинули больничные шприцы и карточки пациентов

На прошлой неделе в частом секторе города Искитима Новосибирской области местные жители нашли мешки с медицинскими отходами. Обнаружившие находку требуют проверить Искитимскую центральную городскую больницу.

Странную находку обнаружили местные жители по адресу улица Базарная, 20 в прошлый вторник, 27 февраля, в городе Искитим, неподалёку от детской больницы. Находка их не на шутку напугала.

«Сначала местные жители обратились ко мне: не могли понять, кто же вывалил. Завалено было буквально всё, — рассказал очевидец, представитель некоммерческой организации «ЖКХ контроль. Сибирь» Артём Фролов.

- Одна коробка была не запечатана. И там обнаружены амбулаторные карты. Видно, что лежит бланк с номером. И там персональные данные. Номера ОМС, полисы. Также там маски, перчатки и другие инструменты».

В конце прошлой недели местные жители отправились к главврачу Искитимской центральной городской больницы Владимиру Новикову. Один из них написал и официальное письмо руководству медицинского учреждения.

«Он обещал всё убрать сразу, но убирали это в течение трёх суток. Он не отрицал, что это отходы медицинского учреждения, но отрицал, что там имелись персональные данные, — продолжает Артём Фролов. – Очень интересное заявление, особенно если учесть, что всё это запечатлено на видео».

Представитель некоммерческой организации «ЖКХ контроль. Сибирь» Артём Фролов говорит, что обещание главврач не выполнил. По крайней мере, медицинские отходы, которые должны утилизироваться особым образом, пролежали так в открытом доступе до пятницы, 1 марта. Это произошло после огласки ситуации.

«Я так думаю, что мусор был вынесен с территории детской больницы. Далее мы не стали всё это передавать. Однако следовало в этой ситуации бы разобраться»,

- заключил общественник.

Впрочем, если бы правоохранительные органы провели проверку по данному факту, то руководству больницы мог бы грозить крупный штраф.

Кстати, это не первая жалоба на медицину в Искитиме. Полтора года назад пациенты поликлиники №2 в Искитиме жаловались корреспонденту Сиб.фм, что их заставляют приносить шприцы с собой.