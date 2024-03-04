Под Новосибирском выставили на продажу дом с баней за 35 миллионов рублей

Площадь участка — 20 соток.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести дом с баней в селе Новокаменка под Новосибирском. Стоимость — 35 миллионов рублей.

Площадь дома — 250 квадратных метров. Автор объявления пишет, что летом в селе можно кататься на велосипедах, собирать грибы, а зимой есть возможность кататься на лыжах и снегоходах.

Интерьер выполнен в современном стиле — преимущественно белые, черные и серые цвета, а также присутствуют элементы из дерева. Есть два санузла, электрокотел, гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной.

В баню можно попасть, не выходя из дома.

Напомним, что в Новосибирске выставили на продажу квартиру более чем за 21 миллион.