Развитие градостроительства: что будет, если Роман Теленчинов станет мэром Новосибирска

Редакция «Сиб.фм» продолжает серию материалов о новосибирцах, которые могут стать новым мэром города в 2024 году.

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Исполняющим обязанности главы города стал первый заместитель мэра Олега Клемешова. Предположительно, градоначальника назначат в середине марта 2024 года.

Официального списка кандидатов пока нет, но «Сиб.фм» решил проанализировать возможности известных новосибирцев занять этот пост. Станет ли заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчиновновым мэром – в нашем материале.

Кто такой Роман Теленчинов

Роман Теленчинов родился 7 апреля 1978 года в Новосибирске. В 2000-м окончил Новосибирский государственный архитектурно — строительный университет, а в 2002 году стал выпускником Новосибирской государственной академии экономики и управления. Он прошёл трудовой путь от мастера до заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. Работая в городской администрации, Роман Теленчинов проявил себя как отраслевой профессионал высокого уровня, хорошо знающий изнутри ситуацию в строительной отрасли Новосибирска.

1 ноября 2021 года его назначилизаместителем губернатора по региону. На этом посту Роман Теленчинов отвечает за реализацию всех крупных и инфраструктурных проектов в регионе, напрямую взаимодействуя с областным министерством строительства.

Эти задачи вышли на первый план после одобрения Правительственной комиссией заявок Новосибирской области на реализацию мероприятий за счет реструктуризации бюджетных кредитов, получения инфраструктурных бюджетных кредитов. Резко выросло число объектов и работ, направленных на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, на освоение перспективных площадок для жилищного строительства.

В 2021 году для многих участников строительной отрасли профессиональный взлет Романа Теленчинова, перешагнувшего сразу несколько карьерных ступенек, казался неожиданным. Но в профессионализме и компетентности Теленчинова никто не сомневался.

Роман Теленчинов имеет большой опыт работы в городе, где строительный рынок насыщен, он знает все его нюансы и подводные камни.

Станет ли Роман Теленчинов мэром Новосибирска

Как отмечает председатель новосибирского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов, Роман Теленчинов – лучший чиновник в городе в области градостроительства.

«С большим уважением отношусь к его высокой квалификации и компетенции в области градостроительства. Недаром он долгое время проработал заместителем начальника департамента строительства и архитектуры мэрии, а затем перешёл на работу и сейчас является вице-губернатором. Курирует все инфраструктурные объединения, все крупнейшие стройки в Новосибирской области. С его приходом заметили подвижки и в сроках, и качестве строительства. Поэтому, если рассматривать эту сторону его талантов, то, без сомнения, в списке возможных кандидатов в мэры Новосибирска он – самый лучший», – говорит эксперт.