Синоптики: в Новосибирске снегопад продлится до 8 марта

В конце марта в город придет настоящая весна.

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову, в Новосибирске сильный снегопад 4 марта возник из-за циклона, который пришел с северного Урала. Он будет идти всю неделю, но интенсивность осадков ослабнет с 5 марта.

По словам эксперта, плюсовые температуры в городе возникнут только в третьей декаде марта.

«За счет повышенной облачности в ближайшие дни повысятся не только дневные, но и ночные температуры. Ночью в Новосибирске ожидается всего – 5....- 7 градусов. Днем -2....-4 градусов. Так что среднесуточные температуры сейчас выше нормы», — рассказала Наталья Кичанова.

Также до конца этой недели в регионе будут преобладать циклонические поля. После 8 марта усилятся морозы, атмосферное давление будет расти, а снегопады прекратятся. Температура воздуха ночью может опуститься до -20 — -25 градусов, а днем поднимется до -3 — -8 градусов.

В конце марта в город придет настоящая весна: температура днем будет варьироваться от 0 до +5 градусов, а ночью опускаться до -5.

Напомним, что в Новосибирской области у женщины в морозы обрезали свет и забрали детей.