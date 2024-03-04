В «мясорубке» под Авдеевкой погибла элита украинских боевиков. Ниже по тексту – анализ актуальных сводок с линии боевого соприкосновения за текущие мартовские сутки.

По данным Минобороны РФ, продолжается уверенное продвижение российских войск к западу от Авдеевки. Украинская армия вынуждена бросать в бой элитные части, чтобы сдержать наступление наших гарнизонов. К великому сожалению господина Зеленского, его военная элита гибнет в считанные часы.

По сообщениям российского военного журналиста Юрия Подоляка, село Бердычи, как важную стратегическую высоту украинцы стремятся удержать любой ценой и также, как в Авдеевке бросают в бой последние элитные бригады.

По наблюдениям военкора, в попытках вернуть позиции противник бросает в контратаки даже «Абрамсы», но их нещадно уничтожают наши бойцы (за каждый подбитый танк им начисляется миллион рублей). по подсчётам военных экспертов, только за одну истекшую неделю ВСУ потеряли 23 танка, презентованных им Западом, и 2,6 тысячи солдат.

«Красной строкой» в боевых сводках от 2 марта 2024 года, Вооружённые Силы РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли сокрушительные удары по скоплениям личного состава и военной техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

В итоге отражены 48 атак украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения.