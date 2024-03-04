Стала известна причина отмены концерта Instasamka в Новосибирске

Instasamka объяснила причины отмены своего концерта в Новосибирске.

Популярная певица Instasamka приняла решение отменить свои предстоящие выступления в нескольких городах России, включая Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург и Тюмень.

В своем официальном Телеграм-канале артистка, настоящее имя которой — Дарья Зотеева, объяснила причину отмены концертов. Она призналась, что не чувствует удовлетворения от формата своих сольных выступлений и стремится предложить зрителям что-то новое и уникальное. Instasamka заявила, что готовит специальное шоу для своих поклонников, которые смогут увидеть его в начале 2025 года.

Кроме того, стало известно, что певица не выступит и в других городах, включая Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Это уже не первый раз, когда жители Сибири сталкиваются с отменой тура Instasamka. Ровно год назад они были разочарованы, узнав, что их билеты не будут действительными в последующем году, как им обещали. Организаторы обязались вернуть деньги за приобретенные билеты.

Кроме того, ранее стало известно, что блогер из Новосибирска попал под донос из-за своих попыток закрыть бар "Элтон".