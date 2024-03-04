«Удар — пять из десяти»: журналист Сиб.фм стал тренером по футболу на один день

Корреспондент Сиб.фм Михаил Крючков стал участником проекта «Журналисты в кадрах» и стал тренером по футболу на один день. Что из этого вышло — в первом выпуске шоу.

По словам Миши, его первая в жизни тренировка по футболу прошла тяжело, но интересно. Он давно не занимался спортом и не был готов к интенсивному бегу.

«В последний раз я играл в футбол с пацанами во дворе, мне тогда было 12 лет. До проекта про футбол я знал только количество игроков на площадке», — рассказывает Миша.

Куратором журналиста Сиб.фм стал Юрий Николаевич Чухов — главный тренер футбольной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске. Он занимается футболом с семи лет. Двадцать шесть лет назад он решил стать тренером, чтобы готовить молодое поколение к победам на мировой арене. Юрий Николаевич отнёсся к Мише в роли тренера довольно скептически.

«Юрий Николаевич сначала не верил в меня, но к концу съёмок он мне доверился и даже пригласил в гости на ещё одну тренировку», — комментирует Миша.

Смог ли Миша стать тренером по футболу и научить юных спортсменов бить по мячу — в первом выпуске шоу «Журналисты в кадрах».

«Журналисты в кадрах» — мультимедийный проект медиахолдинга СибФМ Group, в рамках которого наши журналисты пробуют себя в роли других профессий. Каждый из них пройдёт обучение, стажировку и испытание. В конце журналист оценит работодателя и получит его отзыв.