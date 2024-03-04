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общество

УФСИН Белгородской области опровергло информацию о том, что Ефремов может выйти по УДО

Фото: ТНТ

В 2020 году Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии опьянения.

По данным ТАСС, председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил о том, что администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Как сообщают РИА Новости, УФСИН Белгородской области опровергло информацию об обращении Михаила Ефремова в суд с ходатайством об УДО.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как у женщины забрали детей.

Ранее сообщалось, что погибшего в Киргизии альпиниста похоронят в Новосибирске 6 марта.

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Нина Раневская
Журналист

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