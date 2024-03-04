В 20 детсадах Новосибирской области часть групп остаются на карантине

Некоторые детские сады и школы по-прежнему закрыты на карантин в НСО.

В ходе оперативного совещания в правительстве замминистра образования региона Юрий Савостьянов сообщил о том, что из-за ОРВИ в Новосибирской области часть групп в детских садах и классов в школах остаются на карантине.

«Частичная приостановка — в четырех школах четыре класса. 31 ребенок заболел. В 20 детских садах частично приостановлена 21 группа, 195 заболевших», — уточнил замминистра.

Напомним, что мэрия Новосибирска предупредила горожан о плановой проверке системы оповещения населения. 6 марта в 10:40 на улицах завоют сирены, а программы телеканалов и радиостанций сменит сигнал гражданской обороны.