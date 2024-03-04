В Академгородке Новосибирска продали участок у ТЦ «Эдем» за 420 миллионов рублей

Начальная цена контракта — 66 миллионов рублей.

Напомним, что на сайте «ГИС Торги» опубликовали объявление о продаже участка земли с 5 объектами в Академгородке Новосибирска.

Сам участок расположен у ТЦ «Эдем», вблизи находится промзона и жилые застройки. Продавцом является федеральное агентство АО «Дом РФ».

В ходе аукциона участок выиграла новосибирская компания «ГРИН АП». Информацию об этом опубликовали на портале «ДОМ.РФ».

Сообщается, что на этом месте хотят возводить административные здания.

Участок приобрели за 420 миллионов рублей. Начальная цена контракта была 66 миллионов рублей.

Общая площадь — 11 457 квадратных метров. На земле находятся два гаражных бокса, здание насосной станции, гараж и четырехэтажная паровая котельная с подземным этажом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске потеплеет до 0 градусов с новой рабочей недели.