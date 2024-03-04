Это произошло в 11 утра по местному времени.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», в Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,4 баллов. В городе работают сирены, а жители покинули свои дома и рабочие места.

«Толчки зафиксировали в 11:22 по местному времени, длились они около 30 секунд. Эпицентр находился на глубине 10 км, на расстоянии 31 км от Алматы», — пишет телеграм-канал.

Уточним, что по шкале Рихтера землетрясения до 4-5 баллов считаются слабыми и практически незаметны для людей.

Напомним, что на 7,5 часов задерживается самолет из Новосибирска в Норильск.





