В американском магазине нашли Choco-Pie из Новосибирска

За пачку из 12 штук просят около 640 рублей.

В своем телеграм-канала Александр, ранее он проживал в Новосибирске, опубликовал пост, в котором рассказал, что в Бостоне на полках обнаружил печенье ChocoPie новосибирского производства.

На фото виден ассортимент: есть ChocoPie со вкусами «Венский торт», «Карамель», «Манго». Стоимость — почти семь долларов — 640 рублей по нынешнему курсу.

Уточним, что в российских магазинах такую же пачку из 12 упаковок печенья можно приобрести за 150 — 300 рублей.

Напомним, что бизнесмен из Новосибирска стал гостем шоу на ТНТ.