В американском магазине нашли Choco-Pie из Новосибирска

За пачку из 12 штук просят около 640 рублей.
В своем телеграм-канала Александр, ранее он проживал в Новосибирске, опубликовал пост, в котором рассказал, что в Бостоне на полках обнаружил печенье ChocoPie новосибирского производства.
На фото виден ассортимент: есть ChocoPie со вкусами «Венский торт», «Карамель», «Манго». Стоимость — почти семь долларов — 640 рублей по нынешнему курсу.
Уточним, что в российских магазинах такую же пачку из 12 упаковок печенья можно приобрести за 150 — 300 рублей.
Напомним, что бизнесмен из Новосибирска стал гостем шоу на ТНТ.