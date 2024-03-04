В Искитиме две девочки получили травмы при катании на “плюшках” — прокуратура начала проверку

Искитимской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту получения несовершеннолетними детьми травм во время катания на плюшках.

Ранее было известно, что в Новосибирской области две девочки катались на “плюшке” и влетели в дерево. В результате чего обе получили серьезные травмы, одна из пострадавших сейчас находится в реанимации.

Сейчас искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей, в том числе допущению катаний с горки в несанкционированном месте.